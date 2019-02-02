Пролетевший над Кубой “огненный шар” оказался метеоритом





Сперва об “огненном шаре” в небе над Кубой начали массово сообщать очевидцы, а затем подтвердили информацию и местные эксперты. Известно, что метеорит оказался над провинцией Пинар-дель-Рио, где до этого метеорологи зафиксировали мощный взрыв. Когда объект летел, за ним наблюдался облачный след. На место падения тела успела выехать группа специалистов, они проанализировали обломки и сделали вывод, что состоит метеорит из никеля, железа, а также силиката магния. Наиболее габаритный обломок на данный момент выявлен в Палмарито, диаметр обнаруженного там камня достигает 11 см.Ученые Кубы, между тем, имеют намерение продолжить активное изучение всех обнаруженных обломков. Благодаря этому они надеются получить больше информации об указанном феномене.