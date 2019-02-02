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Пролетевший над Кубой “огненный шар” оказался метеоритом

“Огненный шар”, пролетевший над территорией Кубы, ученые официально признали метеоритом. Впоследствии космический объект взорвался на значительное количество обломков.
Пролетевший над Кубой “огненный шар” оказался метеоритом

Сперва об “огненном шаре” в небе над Кубой начали массово сообщать очевидцы, а затем подтвердили информацию и местные эксперты. Известно, что метеорит оказался над провинцией Пинар-дель-Рио, где до этого метеорологи зафиксировали мощный взрыв. Когда объект летел, за ним наблюдался облачный след. На место падения тела успела выехать группа специалистов, они проанализировали обломки и сделали вывод, что состоит метеорит из никеля, железа, а также силиката магния. Наиболее габаритный обломок на данный момент выявлен в Палмарито, диаметр обнаруженного там камня достигает 11 см.

Ученые Кубы, между тем, имеют намерение продолжить активное изучение всех обнаруженных обломков. Благодаря этому они надеются получить больше информации об указанном феномене.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:27

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