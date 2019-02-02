Альбина Джанабаева призналась в своей “маленькой слабости”

На своей странице в соцсети Альбина Джанабаева разместила снимок, на котором имеются чашка горячего шоколада и стакан воды. В подписи к посту отечественная певица отметила, что на фото присутствует ее “маленькая слабость”. Именно порция горячего шоколада может сделать экс-солистку “ВИА Гры” по-настоящему счастливой, поднимая ей настроение. Она может мечтать о напитке, постоянно о нем думать и ждать встречи. Недавно у Джанабаевой произошел “контакт” с горячим шоколадом, что позволило ей ощутить удовлетворение. У поклонников артистка поинтересовалась, какие слабости имеются у них.В комментариях фолловеры оценили шутливый пост Альбины Джанабаевой, многие из них начали интересоваться, где именно певица покупает напиток, а также есть ли у нее личные секреты его приготовления. Сама запись успела собрать тысячи “лайков”.