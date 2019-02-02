В возрасте 81 года скончался известный телеведущий Евгений Суслов
Успевший стать легендой отечественного ТВ ведущий Евгений Суслов ушел из жизни в возрасте 81 года. Смерть настигла звезду Центрального телевидения в минувшую пятницу, 1 февраля.
О кончине Евгения Суслова общественности посредством поста в сети Facebook уведомила коллега известного отечественного диктора Алла Данько. Она в своем обращении также отметила, что продолжительное время 81-летний ведущий страдал от тяжелого заболевания, которое в итоге одержало верх.
Пока отсутствуют сведения о том, когда и где организуют прощание с Евгением Сусловым. Не уточняется и то, где захоронят деятеля телевидения. Между тем, на ТВ диктор успел проработать порядка 30 лет своей жизни.
О кончине Евгения Суслова общественности посредством поста в сети Facebook уведомила коллега известного отечественного диктора Алла Данько. Она в своем обращении также отметила, что продолжительное время 81-летний ведущий страдал от тяжелого заболевания, которое в итоге одержало верх.
Пока отсутствуют сведения о том, когда и где организуют прощание с Евгением Сусловым. Не уточняется и то, где захоронят деятеля телевидения. Между тем, на ТВ диктор успел проработать порядка 30 лет своей жизни.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:08