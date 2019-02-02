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Михаил Гребенщиков прокомментировал слова Даны Борисовой о его зависимости

Отечественный композитор Михаил Гребенщиков, известный по участию в “Фабрике звезд”, решил прокомментировать высказывания Даны Борисовой о его зависимости. Теледива предложила продюсеру отправиться на лечение в реабилитационный центр.
Михаил Гребенщиков прокомментировал слова Даны Борисовой о его зависимости

Дана Борисова накануне сделала заявление, что Гребенщиков нуждается в помощи, поскольку столкнулся с зависимостью от алкоголя и запрещенных препаратов. Комментируя ситуацию, 42-летний артист назвал слухи в Сети не отвечающими действительности. Он позволяет себе выпивать по праздникам, но точно не считает себя зависимым человеком. Борисова, отметил композитор, предлагала ему получить “бесплатную путевку” на Самуи в центр реабилитации, но для этого ему предстояло прийти на телешоу и откровенно поговорить о своих “пагубных пристрастиях”.
Михаил Гребенщиков прокомментировал слова Даны Борисовой о его зависимости

Сам Михаил Гребенщиков уверяет, что он ответил на предложение отказом, но Борисова решила развивать эту тему. Такие “зависимости”, уверена теледива, пользуются спросом, и могут служить источником неплохого дохода.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:04

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