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Лишнее количество зубной пасты вызывает кариес у детей - Ученые

Как установили американские ученые, 40 процентов детей используют гораздо больше зубной пасты для чистки зубов, нежели необходимо. Это грозит развитием кариеса и приводит к другим проблемам с зубами.

Лишнее количество зубной пасты вызывает кариес у детей - Ученые

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Америке утверждают, что практически половина детей наносит на зубную щетку лишнее количество пасты. В исследовании участвовали 5 тысяч добровольцев в возрасте от 3 до 15 лет.
Стоматологи советуют регулярно пить воду с большим процентом фтора для профилактики кариеса и других проблем полости рта, а также использовать зубную пасту с этим минералом 2 раза в день. Особую роль играет объем пасты, нанесенной на зубную щетку.

До 3 лет детям достаточно минимума пасты, буквально как рисовое зерно. Детям постарше советуют использовать зубную пасту размером с горошину. Избыток средства для чистки зубов может вызвать так называемый флюороз. Это заболевание зубов, которое выражается пигментацией из-за большого количества фтора. В редких случаях он способен даже разъедать зубы. Опасность излишнего количества зубной пасты также способствует развитию кариеса.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:55

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