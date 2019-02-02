Лишнее количество зубной пасты вызывает кариес у детей - Ученые





Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Америке утверждают, что практически половина детей наносит на зубную щетку лишнее количество пасты. В исследовании участвовали 5 тысяч добровольцев в возрасте от 3 до 15 лет.Стоматологи советуют регулярно пить воду с большим процентом фтора для профилактики кариеса и других проблем полости рта, а также использовать зубную пасту с этим минералом 2 раза в день. Особую роль играет объем пасты, нанесенной на зубную щетку.До 3 лет детям достаточно минимума пасты, буквально как рисовое зерно. Детям постарше советуют использовать зубную пасту размером с горошину. Избыток средства для чистки зубов может вызвать так называемый флюороз. Это заболевание зубов, которое выражается пигментацией из-за большого количества фтора. В редких случаях он способен даже разъедать зубы. Опасность излишнего количества зубной пасты также способствует развитию кариеса.