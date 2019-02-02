В Париже певица Зара примерила на себя образ настоящей француженки

В Париж Зара отправилась, чтобы принять участие в форуме ЮНЕСКО, однако решила не упускать возможности прогуляться по модной столице Франции. Чтобы насладиться городом, артистка захотела выглядеть, как его типичный житель, выбрав клетчатый костюм, бордового цвета шубу и темную фуражку. Сама Зара Париж назвала “прекрасным” местом, она также успела побывать возле главной достопримечательности — Эйфелевой башни.В комментариях многочисленные фолловеры отметили, что в образе “француженки” их кумир выглядит потрясающе. Преимущественно подписчики сопровождали публикации певицы Зары в соцсети комплиментами, оставляя тысячи отметок “Мне нравится” под постами.