Поклонники певицы Валерии назвали ее яркий макияж “боевым раскрасом”





Исполнительница позировала перед камерами с яркими фиолетовыми тенями на глазах, дополнив образ помадой идентичного оттенка. Сам продюсер отметил, что чуть не ослеп от такой красоты, вот только подписчики выразили другое мнение по такому поводу.Многие особы отметили эффектность и стильность образа Валерии, но им больше по душе спокойные и мягкие оттенки макияжа кумира. Многие пользователи Сети тоже назвали артистку красивой и многогранной личностью, но в сюжете она больше была похожа на студентку, посетившую ночной клуб. Несмотря на критику, поклонники были довольны счастливым видом знаменитости, пожелав ей творческих успехов.