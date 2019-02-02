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Актер Константин Хабенский в третий раз стал отцом

Отечественный актер Константин Хабенский стал отцом в третий раз. По утверждениям отечественных СМИ, у 47-летней знаменитости накануне родилась дочь.
Актер Константин Хабенский в третий раз стал отцом

По утверждениям массмедиа, супруга Хабенского Ольга Литвинова родила девочку в прошлую пятницу, 1 января. При этом рост, вес или имя малышки неизвестны, поскольку актер старается держать личную жизнь закрытой. Для пары это второй совместный ребенок, также у артиста имеется сын от прежнего брака, живущий преимущественно в Испании с бабушкой со стороны матери. Мальчику уже исполнилось 11 лет.
Актер Константин Хабенский в третий раз стал отцом

О беременности Ольги Литвиной широкая общественность заговорила в начале осени 2018 года, при этом актриса продолжала работать вплоть до последнего месяца срока. Впрочем, Хабенский и его супруга не афишировали того, что ждут пополнения. У пары растет также дочь Александра, уже летом 2019 она отпразднует свое трехлетие.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:40

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