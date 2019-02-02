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Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук на проекте набрала лишние килограммы

Участница "Дома-2" Ирина Пинчук очень часто жаловалась в эфирах на свою склонность к полноте.

У девушки не получается быстро скидывать вес, но зато набирает она очень быстро.

Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук на проекте набрала лишние килограммы

Так, вернувшись в периметр после новогодних праздников, все участники, в том числе и ведущий проекта Влад Кадони заметили изменения во внешнем виде девушки. Ведущий "Дома-2" вместе с ребятами очень часто шутили над Пинчук.

Накануне, после последнего эфира подписчики в Instagram начали бурно обсуждать лишний вес участницы "Дома-2". Многие говорят о том, что с появлением в её жизни Валерия Блюменкранца она совсем перестала следить за собой. Появился животик, а ведь она, как пишут подписчики, ещё ни разу не рожала.

Многие написали о том, что ей совсем не идут губы, которые девушка недавно увеличила.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:31

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