Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук на проекте набрала лишние килограммы





У девушки не получается быстро скидывать вес, но зато набирает она очень быстро.Так, вернувшись в периметр после новогодних праздников, все участники, в том числе и ведущий проекта Влад Кадони заметили изменения во внешнем виде девушки. Ведущий "Дома-2" вместе с ребятами очень часто шутили над Пинчук.Накануне, после последнего эфира подписчики в Instagram начали бурно обсуждать лишний вес участницы "Дома-2". Многие говорят о том, что с появлением в её жизни Валерия Блюменкранца она совсем перестала следить за собой. Появился животик, а ведь она, как пишут подписчики, ещё ни разу не рожала.Многие написали о том, что ей совсем не идут губы, которые девушка недавно увеличила.