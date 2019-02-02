Елена Летучая разочаровала поклонников своим видом без макияжа

Елена Летучая находится на отдыхе в Эквадоре, откуда регулярно делится фото и видео с поклонниками. Недавно знаменитость обнародовала очередной ролик, где предстала перед фолловерами без макияжа. В нем телеведущая просто наслаждается тишиной и красотой природы, а в подписи к записи она отметила, что у нее выдалось доброе утро. Временами Летучая любит побыть в одиночестве и помолчать, спрашивая у поклонников, о чем обычно молчат они.Реакция подписчиков оказалась неоднозначной, и часть юзеров заявили, что без “грима” теледива выглядит заметно старше, некоторые посчитали, что ей на ролике можно дать “все 50”. Впрочем, вторая половина фолловеров вступилась за знаменитость, отметив, что в свои 40 лет Елена Летучая выглядит замечательно.