Елена Летучая разочаровала поклонников своим видом без макияжа
Елена Летучая, известная в качестве экс-ведущей шоу “Ревизорро”, разочаровала многочисленных поклонников своим внешним видом без макияжа. Видео без косметики звезда разместила на своей странице в Instagram.
Елена Летучая находится на отдыхе в Эквадоре, откуда регулярно делится фото и видео с поклонниками. Недавно знаменитость обнародовала очередной ролик, где предстала перед фолловерами без макияжа. В нем телеведущая просто наслаждается тишиной и красотой природы, а в подписи к записи она отметила, что у нее выдалось доброе утро. Временами Летучая любит побыть в одиночестве и помолчать, спрашивая у поклонников, о чем обычно молчат они.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной, и часть юзеров заявили, что без “грима” теледива выглядит заметно старше, некоторые посчитали, что ей на ролике можно дать “все 50”. Впрочем, вторая половина фолловеров вступилась за знаменитость, отметив, что в свои 40 лет Елена Летучая выглядит замечательно.
Елена Летучая находится на отдыхе в Эквадоре, откуда регулярно делится фото и видео с поклонниками. Недавно знаменитость обнародовала очередной ролик, где предстала перед фолловерами без макияжа. В нем телеведущая просто наслаждается тишиной и красотой природы, а в подписи к записи она отметила, что у нее выдалось доброе утро. Временами Летучая любит побыть в одиночестве и помолчать, спрашивая у поклонников, о чем обычно молчат они.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной, и часть юзеров заявили, что без “грима” теледива выглядит заметно старше, некоторые посчитали, что ей на ролике можно дать “все 50”. Впрочем, вторая половина фолловеров вступилась за знаменитость, отметив, что в свои 40 лет Елена Летучая выглядит замечательно.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:35