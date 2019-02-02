Звезда "Дома-2" Виктория Романец рассказала о неприятных последствиях после ринопластики





В настоящее время девушка вполне довольна своей внешностью, более того, Романец активно занимается спортом, что делает её ещё красивее и стройнее.Накануне, Виктория рассказала что её беспокоит нос. Ведь после последней операции она не соблюдала рекомендации врача. Он посоветовал ей ни в коем случае не надевать очки, ведь это дополнительная нагрузка на нос. Но бывшая участница "Дома-2" также сказала, что она не является добропорядочной пациенткой. Сразу после ринопластики для красоты девушка начала надевать очки.Практически через год она столкнулась с последствиями. Теперь ей нужно носить специальный пластырь, чтобы не усугубить ситуацию. Напомним, что Романец также делала себе операцию по увеличению груди, но как признаётся Виктория - это не предел.В ближайшем будущем она планирует обратиться в пластическому хирургу по этому же поводу.