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Звезда "Дома-2" Виктория Романец рассказала о неприятных последствиях после ринопластики

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Романец скрывает того, что уже трижды делала ринопластику.

В настоящее время девушка вполне довольна своей внешностью, более того, Романец активно занимается спортом, что делает её ещё красивее и стройнее.

Звезда "Дома-2" Виктория Романец рассказала о неприятных последствиях после ринопластики

Накануне, Виктория рассказала что её беспокоит нос. Ведь после последней операции она не соблюдала рекомендации врача. Он посоветовал ей ни в коем случае не надевать очки, ведь это дополнительная нагрузка на нос. Но бывшая участница "Дома-2" также сказала, что она не является добропорядочной пациенткой. Сразу после ринопластики для красоты девушка начала надевать очки.

Практически через год она столкнулась с последствиями. Теперь ей нужно носить специальный пластырь, чтобы не усугубить ситуацию. Напомним, что Романец также делала себе операцию по увеличению груди, но как признаётся Виктория - это не предел.

Звезда "Дома-2" Виктория Романец рассказала о неприятных последствиях после ринопластики

В ближайшем будущем она планирует обратиться в пластическому хирургу по этому же поводу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:44

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