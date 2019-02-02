“Беременная” тройней от Филиппа Киркорова Светлана Сафиева умерла после инсульта
Светлана Сафиева, заявлявшая о своей “беременности” тройней от Филиппа Киркорова, скончалась после пережитого инсульта. Последний месяц 52-летняя женщина фактически провела в стенах больницы.
О кончине Сафиевой уведомила общественность ее племянница, которая отметила, что после новости о якобы беременности от Киркорова ее родственница столкнулась с серьезным стрессом. Многие начали осуждать женщину, также появились “черные” риелторы, желавшие лишить гражданку элитной недвижимости. Посетив концерт “отца” своих будущих детей, что случилось в конце декабря, Сафиева оказалась вынуждена отправиться в больницу, где провела более месяца. Смерть настигла 52-летнюю женщину в прошлую среду, 30 декабря.
Светлана Сафиева посещала студию шоу “Прямой эфир”, где показала свой внушительный живот. Бизнесвумен уверяла, что ждет от Киркорова детей, а также просила артиста предоставить ей 200 тысяч долларов якобы на роды. По утверждениям женщины, ее отношения с артистом начались еще в 2012 году. После анализа у врача оказалось, что у Сафиевой расстройство, известное в медицине как ложная беременность, но сама она его не признавала.
О кончине Сафиевой уведомила общественность ее племянница, которая отметила, что после новости о якобы беременности от Киркорова ее родственница столкнулась с серьезным стрессом. Многие начали осуждать женщину, также появились “черные” риелторы, желавшие лишить гражданку элитной недвижимости. Посетив концерт “отца” своих будущих детей, что случилось в конце декабря, Сафиева оказалась вынуждена отправиться в больницу, где провела более месяца. Смерть настигла 52-летнюю женщину в прошлую среду, 30 декабря.
Светлана Сафиева посещала студию шоу “Прямой эфир”, где показала свой внушительный живот. Бизнесвумен уверяла, что ждет от Киркорова детей, а также просила артиста предоставить ей 200 тысяч долларов якобы на роды. По утверждениям женщины, ее отношения с артистом начались еще в 2012 году. После анализа у врача оказалось, что у Сафиевой расстройство, известное в медицине как ложная беременность, но сама она его не признавала.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:24