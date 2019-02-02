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“Беременная” тройней от Филиппа Киркорова Светлана Сафиева умерла после инсульта

Светлана Сафиева, заявлявшая о своей “беременности” тройней от Филиппа Киркорова, скончалась после пережитого инсульта. Последний месяц 52-летняя женщина фактически провела в стенах больницы.
“Беременная” тройней от Филиппа Киркорова Светлана Сафиева умерла после инсульта

О кончине Сафиевой уведомила общественность ее племянница, которая отметила, что после новости о якобы беременности от Киркорова ее родственница столкнулась с серьезным стрессом. Многие начали осуждать женщину, также появились “черные” риелторы, желавшие лишить гражданку элитной недвижимости. Посетив концерт “отца” своих будущих детей, что случилось в конце декабря, Сафиева оказалась вынуждена отправиться в больницу, где провела более месяца. Смерть настигла 52-летнюю женщину в прошлую среду, 30 декабря.
“Беременная” тройней от Филиппа Киркорова Светлана Сафиева умерла после инсульта

Светлана Сафиева посещала студию шоу “Прямой эфир”, где показала свой внушительный живот. Бизнесвумен уверяла, что ждет от Киркорова детей, а также просила артиста предоставить ей 200 тысяч долларов якобы на роды. По утверждениям женщины, ее отношения с артистом начались еще в 2012 году. После анализа у врача оказалось, что у Сафиевой расстройство, известное в медицине как ложная беременность, но сама она его не признавала.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:24

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