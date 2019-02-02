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Установлена причина заболеваний в детских садах Москвы

В конце 2018 года в Роспотребнадзоре сообщили о пищевых отравлениях в Москве. Заражения кишечными инфекциями установлены в семи дошкольных учреждениях. В январе текущего года новых симптомов отравлений не выявлено. Несмотря на это, Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию с заболеванием дошкольников столицы на особом контроле.

Установлена причина заболеваний в детских садах Москвы

Сотрудники федеральной службы провели проверку, в ходе которой установили, что причиной заболеваний у детей мог стать творог. Кисломолочный продукт изготавливался на одном из предприятий в Липецкой области. В отношении сотрудников предприятия были возбуждены административные дела. С конца декабря комбинат остановил творожную линию.

Журналисты сообщили, что поставщики, в том числе компания петербургского предпринимателя Евгения Пригожина«Конкорд», расторгли соглашения на закупку продукции у Липецкого комбината.

Согласно данным Роспотребнадзора, с 27 декабря новых случаев заболеваний детей не зафиксировано. Всех госпитализированных выписали в январе.



 
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Добавил: admin Сегодня, 02:02

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