Установлена причина заболеваний в детских садах Москвы





В конце 2018 года в Роспотребнадзоре сообщили о пищевых отравлениях в Москве. Заражения кишечными инфекциями установлены в семи дошкольных учреждениях. В январе текущего года новых симптомов отравлений не выявлено. Несмотря на это, Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию с заболеванием дошкольников столицы на особом контроле.Сотрудники федеральной службы провели проверку, в ходе которой установили, что причиной заболеваний у детей мог стать творог. Кисломолочный продукт изготавливался на одном из предприятий в Липецкой области. В отношении сотрудников предприятия были возбуждены административные дела. С конца декабря комбинат остановил творожную линию.Журналисты сообщили, что поставщики, в том числе компания петербургского предпринимателя Евгения Пригожина«Конкорд», расторгли соглашения на закупку продукции у Липецкого комбината.Согласно данным Роспотребнадзора, с 27 декабря новых случаев заболеваний детей не зафиксировано. Всех госпитализированных выписали в январе.