В 2020 году состоится премьера сериала “Перевал Дятлова” на ТВ





Запуск съемок сериала по мотивам случившейся трагедии на перевале Дятлова будет приурочен к 60-й годовщине с момента гибели группы туристов. Все персонажи ленты окажутся реальными людьми, вплоть до принимавших в расследовании участие следователей. Вымышленным героем будет лишь один из ведущих действующих лиц — сотрудник КГБ Олег Костин и несколько приближенных к нему граждан. Разворачиваться события сериала “Перевал Дятлова” должны сразу в двух временных пластах.Сценарист проекта сумел ознакомиться с материалами дела, открытого в далеком 1959 году. Многосерийный проект призван рассказать зрителю, что именно вынудило участников экспедиции под руководство Дятлова в спешке бросать свои личные вещи и палатки, убегая в темноте прямо навстречу смерти. Премьера состоится не ранее 2020 года, выходить эпизоды будут на канале ТВ-3.