В 2020 году состоится премьера сериала “Перевал Дятлова” на ТВ
В 2020 году на отечественном телевидении состоится премьера сериала “Перевал Дятлова”. Посвященная трагическим событиям 1959 года история должна состоять из восьми эпизодов.
Запуск съемок сериала по мотивам случившейся трагедии на перевале Дятлова будет приурочен к 60-й годовщине с момента гибели группы туристов. Все персонажи ленты окажутся реальными людьми, вплоть до принимавших в расследовании участие следователей. Вымышленным героем будет лишь один из ведущих действующих лиц — сотрудник КГБ Олег Костин и несколько приближенных к нему граждан. Разворачиваться события сериала “Перевал Дятлова” должны сразу в двух временных пластах.
Сценарист проекта сумел ознакомиться с материалами дела, открытого в далеком 1959 году. Многосерийный проект призван рассказать зрителю, что именно вынудило участников экспедиции под руководство Дятлова в спешке бросать свои личные вещи и палатки, убегая в темноте прямо навстречу смерти. Премьера состоится не ранее 2020 года, выходить эпизоды будут на канале ТВ-3.
Запуск съемок сериала по мотивам случившейся трагедии на перевале Дятлова будет приурочен к 60-й годовщине с момента гибели группы туристов. Все персонажи ленты окажутся реальными людьми, вплоть до принимавших в расследовании участие следователей. Вымышленным героем будет лишь один из ведущих действующих лиц — сотрудник КГБ Олег Костин и несколько приближенных к нему граждан. Разворачиваться события сериала “Перевал Дятлова” должны сразу в двух временных пластах.
Сценарист проекта сумел ознакомиться с материалами дела, открытого в далеком 1959 году. Многосерийный проект призван рассказать зрителю, что именно вынудило участников экспедиции под руководство Дятлова в спешке бросать свои личные вещи и палатки, убегая в темноте прямо навстречу смерти. Премьера состоится не ранее 2020 года, выходить эпизоды будут на канале ТВ-3.
Культура
Добавил: Курило Марина Вчера, 23:30