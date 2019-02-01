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В 2020 году состоится премьера сериала “Перевал Дятлова” на ТВ

В 2020 году на отечественном телевидении состоится премьера сериала “Перевал Дятлова”. Посвященная трагическим событиям 1959 года история должна состоять из восьми эпизодов.
В 2020 году состоится премьера сериала “Перевал Дятлова” на ТВ

Запуск съемок сериала по мотивам случившейся трагедии на перевале Дятлова будет приурочен к 60-й годовщине с момента гибели группы туристов. Все персонажи ленты окажутся реальными людьми, вплоть до принимавших в расследовании участие следователей. Вымышленным героем будет лишь один из ведущих действующих лиц — сотрудник КГБ Олег Костин и несколько приближенных к нему граждан. Разворачиваться события сериала “Перевал Дятлова” должны сразу в двух временных пластах.

Сценарист проекта сумел ознакомиться с материалами дела, открытого в далеком 1959 году. Многосерийный проект призван рассказать зрителю, что именно вынудило участников экспедиции под руководство Дятлова в спешке бросать свои личные вещи и палатки, убегая в темноте прямо навстречу смерти. Премьера состоится не ранее 2020 года, выходить эпизоды будут на канале ТВ-3.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Вчера, 23:30

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