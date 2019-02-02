Ученые: Наночастицы способствуют распространению метастазов рака





Сотрудники из Университета Сингапура проведя ряд исследований смогли выяснить, что наночастицы могут повлиять на распространение злокачественной опухоли по всему организму человека. Данные частицы содержатся в потребительских продуктах. Например, в различных добавках, а также кремах, которые защищают кожу от солнечных лучей, и даже в составе фармацевтических средств.Хотя наночастицы обладают большим неиспользованным потенциалом, вместе с тем, они несут опасность появления побочных эффектов. Последние эксперименты показали, что эти мельчайшие частицы, которые используют для уничтожения злокачественных клеток, могут сработать в обратном направлении и ускорить рост метастаз. Во время исследования специалисты рассматривали рак молочной железы, который был обработан наночастицами из золота, диоксида титана, диоксида кремния и серебра.Результаты проведенной работы показали разрыв сосудов. Это означает, что в органе появляется место, куда может распространиться патология. Научный сотрудник Дэвид Леонг подчеркнул, что на сегодняшний день самым важным для медиков должно стать выяснение полных возможностей наночастиц, которые входят в противораковые препараты. Специалисты уверены, что данная ситуация не тупиковая. Сейчас ученые изучают эффект от использования Наноэля, который хотят применять для уничтожения незрелых опухолей, и тем самым получить возможность доставлять лекарственные препараты к источнику заболевания.