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Ученые: Наночастицы способствуют распространению метастазов рака

Сингапурским ученым удалось установить, что наночастицы способствуют распространению по организму метастазов рака. О результатах исследований широкой аудитории рассказало издание Phys.
Ученые: Наночастицы способствуют распространению метастазов рака

Сотрудники из Университета Сингапура проведя ряд исследований смогли выяснить, что наночастицы могут повлиять на распространение злокачественной опухоли по всему организму человека. Данные частицы содержатся в потребительских продуктах. Например, в различных добавках, а также кремах, которые защищают кожу от солнечных лучей, и даже в составе фармацевтических средств.

Хотя наночастицы обладают большим неиспользованным потенциалом, вместе с тем, они несут опасность появления побочных эффектов. Последние эксперименты показали, что эти мельчайшие частицы, которые используют для уничтожения злокачественных клеток, могут сработать в обратном направлении и ускорить рост метастаз. Во время исследования специалисты рассматривали рак молочной железы, который был обработан наночастицами из золота, диоксида титана, диоксида кремния и серебра.

Результаты проведенной работы показали разрыв сосудов. Это означает, что в органе появляется место, куда может распространиться патология. Научный сотрудник Дэвид Леонг подчеркнул, что на сегодняшний день самым важным для медиков должно стать выяснение полных возможностей наночастиц, которые входят в противораковые препараты. Специалисты уверены, что данная ситуация не тупиковая. Сейчас ученые изучают эффект от использования Наноэля, который хотят применять для уничтожения незрелых опухолей, и тем самым получить возможность доставлять лекарственные препараты к источнику заболевания.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:30

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