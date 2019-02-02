Ученые: Наночастицы способствуют распространению метастазов рака
Сингапурским ученым удалось установить, что наночастицы способствуют распространению по организму метастазов рака. О результатах исследований широкой аудитории рассказало издание Phys.
Сотрудники из Университета Сингапура проведя ряд исследований смогли выяснить, что наночастицы могут повлиять на распространение злокачественной опухоли по всему организму человека. Данные частицы содержатся в потребительских продуктах. Например, в различных добавках, а также кремах, которые защищают кожу от солнечных лучей, и даже в составе фармацевтических средств.
Хотя наночастицы обладают большим неиспользованным потенциалом, вместе с тем, они несут опасность появления побочных эффектов. Последние эксперименты показали, что эти мельчайшие частицы, которые используют для уничтожения злокачественных клеток, могут сработать в обратном направлении и ускорить рост метастаз. Во время исследования специалисты рассматривали рак молочной железы, который был обработан наночастицами из золота, диоксида титана, диоксида кремния и серебра.
Результаты проведенной работы показали разрыв сосудов. Это означает, что в органе появляется место, куда может распространиться патология. Научный сотрудник Дэвид Леонг подчеркнул, что на сегодняшний день самым важным для медиков должно стать выяснение полных возможностей наночастиц, которые входят в противораковые препараты. Специалисты уверены, что данная ситуация не тупиковая. Сейчас ученые изучают эффект от использования Наноэля, который хотят применять для уничтожения незрелых опухолей, и тем самым получить возможность доставлять лекарственные препараты к источнику заболевания.
Сотрудники из Университета Сингапура проведя ряд исследований смогли выяснить, что наночастицы могут повлиять на распространение злокачественной опухоли по всему организму человека. Данные частицы содержатся в потребительских продуктах. Например, в различных добавках, а также кремах, которые защищают кожу от солнечных лучей, и даже в составе фармацевтических средств.
Хотя наночастицы обладают большим неиспользованным потенциалом, вместе с тем, они несут опасность появления побочных эффектов. Последние эксперименты показали, что эти мельчайшие частицы, которые используют для уничтожения злокачественных клеток, могут сработать в обратном направлении и ускорить рост метастаз. Во время исследования специалисты рассматривали рак молочной железы, который был обработан наночастицами из золота, диоксида титана, диоксида кремния и серебра.
Результаты проведенной работы показали разрыв сосудов. Это означает, что в органе появляется место, куда может распространиться патология. Научный сотрудник Дэвид Леонг подчеркнул, что на сегодняшний день самым важным для медиков должно стать выяснение полных возможностей наночастиц, которые входят в противораковые препараты. Специалисты уверены, что данная ситуация не тупиковая. Сейчас ученые изучают эффект от использования Наноэля, который хотят применять для уничтожения незрелых опухолей, и тем самым получить возможность доставлять лекарственные препараты к источнику заболевания.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:30