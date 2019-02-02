Ученые назвали способ защитить лунную базу от радиации





Чтобы иметь возможность защитить лунную базу, необходимо примерно на метр засыпать ее грунтом. Обваловку реголитом эксперты считают обязательным условием при размещении построек на Луне. Изначально ученые полагали, что полметра лунного грунта окажется достаточно, но теперь сделан вывод о необходимости скорректировать подход. Метра хватит для эффективной защиты от практически любых излучений, это касается даже потоков от Солнца в моменты вспышек или высокоэнергичных космических лучей. Если не предпринять рекомендованные меры, упомянутое воздействие для людей на спутнике Земли окажется губительным.Специалисты убеждены, что для жизни на Луне использовать лучше жилые модули, полностью изготовленные на Земле. Доставлять их к необходимому месту предлагается посредством ракет-носителей. Чтобы расположить на спутнике постоянную посещаемую базу и важные научные комплексы, придется уделить больше времени вопросу точной посадки на спутник и навигации.