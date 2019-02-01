Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев впервые появились вместе на публике





Премьера проходила с участием ведущих актеров, а также режиссера проекта Федора Стукова. Антон Федотов, один из продюсеров канала, отметил, что лента рассказывает историю о простом парне, пытающемся строить отношения с непростой девушкой. На мероприятие исполнительница главной роли Анна Чиповская пришла в сопровождении своего избранника Дмитрия Ендальцева. Хотя отношениях их длятся уже порядка 1,5 года, они не любят открыто говорить о личной жизни, а это появление можно считать для них первым публичным выходом.Возлюбленные своих чувств не скрывали, весь вечер оставаясь вместе. Познакомились Чиповская и Ендальцев еще в 2015 году, тогда они были задействованы в фильме “Гороскоп на удачу”. В тот период актриса имела роман с бизнесменом, однако их союз распался в конце 2016, причиной чего называли чрезмерную ревность избранника звезды.