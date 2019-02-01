Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев впервые появились вместе на публике
Анна Чиповская и ее коллега, а также избранник Дмитрий Ендальцев впервые появились на публике в качестве пары. В компании друг друга актеры присутствовали на закрытом показе нового проекта СТС - сериала “Пекарь и красавица”.
Премьера проходила с участием ведущих актеров, а также режиссера проекта Федора Стукова. Антон Федотов, один из продюсеров канала, отметил, что лента рассказывает историю о простом парне, пытающемся строить отношения с непростой девушкой. На мероприятие исполнительница главной роли Анна Чиповская пришла в сопровождении своего избранника Дмитрия Ендальцева. Хотя отношениях их длятся уже порядка 1,5 года, они не любят открыто говорить о личной жизни, а это появление можно считать для них первым публичным выходом.
Возлюбленные своих чувств не скрывали, весь вечер оставаясь вместе. Познакомились Чиповская и Ендальцев еще в 2015 году, тогда они были задействованы в фильме “Гороскоп на удачу”. В тот период актриса имела роман с бизнесменом, однако их союз распался в конце 2016, причиной чего называли чрезмерную ревность избранника звезды.
Премьера проходила с участием ведущих актеров, а также режиссера проекта Федора Стукова. Антон Федотов, один из продюсеров канала, отметил, что лента рассказывает историю о простом парне, пытающемся строить отношения с непростой девушкой. На мероприятие исполнительница главной роли Анна Чиповская пришла в сопровождении своего избранника Дмитрия Ендальцева. Хотя отношениях их длятся уже порядка 1,5 года, они не любят открыто говорить о личной жизни, а это появление можно считать для них первым публичным выходом.
Возлюбленные своих чувств не скрывали, весь вечер оставаясь вместе. Познакомились Чиповская и Ендальцев еще в 2015 году, тогда они были задействованы в фильме “Гороскоп на удачу”. В тот период актриса имела роман с бизнесменом, однако их союз распался в конце 2016, причиной чего называли чрезмерную ревность избранника звезды.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:30