АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Оксана Акиньшина разочарована новым образом жизни экс-возлюбленного Сергея Шнурова

Оксана Акиньшина, ранее состоявшая в отношениях с Сергеем Шнуровым, разочарована новым образом жизни солиста “Ленинграда”. Об отношениях с экс-избранниками актриса рассказала в новом интервью.
Оксана Акиньшина разочарована новым образом жизни экс-возлюбленного Сергея Шнурова

Роман Акиньшиной и Шнурова завязался в 2004 году, после чего длился три года. Долгое время об их взаимоотношениях не было никаких сведений, но в 2018 они возобновили общение. Даже появлялись слухи о том, что пара снова вместе, но через несколько месяцев музыкант женился на другой. Комментируя жизнь Сергея Шнурова, его экс-избранница призналась, что ей не нравится, как она развивается. Артистке хотелось бы наблюдать за положительными сдвигами фронтмена “Ленинграда”, его внутренней целостностью. Акиньшина призналась, что вряд ли музыкант станет прислушиваться к ее словам.
Оксана Акиньшина разочарована новым образом жизни экс-возлюбленного Сергея Шнурова

Актриса отметила, что расставание в какой-то мере является одной из составляющих жизненного опыта. Она многому смогла научиться от мужчин, с которыми строила отношения, и со временем нашла в себе силы спокойнее относиться к переменам в жизни.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда сериала “Ольга” Алина Алексеева
В Кулундинской степи водитель
Певица Валерия предпочитает иметь в
В 57-летнем возрасте скончался
Стас Михайлов за четыре месяца даст
Певец Шура посоветовал журналистам
Оксана Акиньшина разочарована новым
Финалист “Битвы экстрасенсов” Анатолий
Haval подготовил паркетник версии Haval
Брат Ани Лорак раскрыл детали развода
Самую бюджетную индийскую версию Tata
На шоу “Голос. Дети” сын Сергея Филина
Идея Романа Ротенберга о создании
Леонид Агутин медленно теряет зрение
Штрафы за неявку в военкоматы РФ могут
Звезда сериала “Друзья” Мэгги Уилер
Суд отклонил иск Виталины
Исследование: Женщины в мусульманской
Трем музыкантам группы The MATRIXX
Наташа Королева с семьей поздравила
Александр Васильев призвал актрису
Хакеры выложили в Сеть 2,2 миллиарда
Оксана Акиньшина чуть не получила
Чемпионка мира по дзюдо составила
Модели Ford Focus, Kuga, Mondeo
Шутка принца Гарри оскорбила
Дети татарского бизнесмена сделали
Пользователи Сети не узнали Меган
Honor 8X Max с 7-дюймовым дисплеем
Елизавета Боярская оригинально
Просмотреть все новости