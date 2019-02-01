Оксана Акиньшина разочарована новым образом жизни экс-возлюбленного Сергея Шнурова





Роман Акиньшиной и Шнурова завязался в 2004 году, после чего длился три года. Долгое время об их взаимоотношениях не было никаких сведений, но в 2018 они возобновили общение. Даже появлялись слухи о том, что пара снова вместе, но через несколько месяцев музыкант женился на другой. Комментируя жизнь Сергея Шнурова, его экс-избранница призналась, что ей не нравится, как она развивается. Артистке хотелось бы наблюдать за положительными сдвигами фронтмена “Ленинграда”, его внутренней целостностью. Акиньшина призналась, что вряд ли музыкант станет прислушиваться к ее словам.Актриса отметила, что расставание в какой-то мере является одной из составляющих жизненного опыта. Она многому смогла научиться от мужчин, с которыми строила отношения, и со временем нашла в себе силы спокойнее относиться к переменам в жизни.