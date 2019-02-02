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Скорбящая самка дельфина несколько дней плавала с мертвым детенышем

Представительница семейства бутылконосых дельфинов, находясь в трауре, несколько дней плавала с мертвым детенышем, при этом держа его на своей голове. Подтверждающее этот факт видео было выложено на просторы Всемирной паутины.
Скорбящая самка дельфина несколько дней плавала с мертвым детенышем

На видео, которое засняли очевидцы жуткой картины, первыми обратили внимание сотрудники издательства Daily Mail.

Водное млекопитающее было замечено вблизи залива, который находится северо-восточней от острова Северный в Новой Зеландии. Представители издательства рассказали специалистам, что самка дельфина перенесла выкидыш. Несмотря на то, что ее малыш не прожил ни минуты, она продолжает хранить его тело. Сотрудники охраны окружающей среды сообщили журналистам, что крики скорбящей матери были слышны во время передвижения по заливу. Один человек из группы очевидцев заметил, что самка дельфина периодически сбрасывала тело малыша, но все равно возвращалась за ним.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:00

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