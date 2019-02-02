Эксперты назвали необычные сексуальные фантазии, которые наиболее распространены





Эксперты назвали сексуальные фантазии граждан, которые чаще всего относят к парафильным расстройствам. В частности, не так редки мысли граждан о БДСМ, практике, подразумевающей обмен властью с эротическим подтекстом. Большинство женщин и мужчин хотят доминировать, однако немало и тех, кто не против оказаться связанным. По мнению специалистов, отчасти такая статистика может объяснить популярность во всем мире ленты “50 оттенков серого”.Еще одной необычной, но распространенной фантазией называют секс на публике. При мыслях о такой практике возбуждение испытали по меньшей мере 84% опрошенных женщин и 81% мужчин. К еще одной популярной фантазии относят вуайеризм, особый интерес к нему проявляют мужчины (72%), когда у женщин желание наблюдать за сексом или интимными процессам проявляется в 48% случаев.