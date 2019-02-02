SCG раскрыла дизайн серийной версии современного бронированного вездехода Boot





В настоящее время остались именно четырёхдверные версии. Руководством фирмы SCG была представлена товарная версия модели. Новый внедорожник наделили сорокасантиметровым дорожным просветом, бронью шестого уровня, которая способна выдерживать выстрелы из автомата. Транспортное средство оснащается силовым агрегатом Chevrolet Corvette Z06, который способен генерировать 659 лошадиных сил.Производители планируют выпуск семнадцати единиц Boot. Из них пять экземпляров являются двухдверными. Доступные для покупки модели можно заказать по цене в 287 500 долларов.