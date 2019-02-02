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SCG раскрыла дизайн серийной версии современного бронированного вездехода Boot

Представители американской компании SCG раскрыли дизайн серийной версии современного бронированного вездехода Boot. Они предупредили, что новые двухдверные модификации были уже проданы.

SCG раскрыла дизайн серийной версии современного бронированного вездехода Boot


В настоящее время остались именно четырёхдверные версии. Руководством фирмы SCG была представлена товарная версия модели. Новый внедорожник наделили сорокасантиметровым дорожным просветом, бронью шестого уровня, которая способна выдерживать выстрелы из автомата. Транспортное средство оснащается силовым агрегатом Chevrolet Corvette Z06, который способен генерировать 659 лошадиных сил.

Производители планируют выпуск семнадцати единиц Boot. Из них пять экземпляров являются двухдверными. Доступные для покупки модели можно заказать по цене в 287 500 долларов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:30

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