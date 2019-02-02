Toyota Supra с заводским тюнингом покажут 9 февраля на японской выставке Osaka Automesse





Пока новая модификация представляет собой концепт. Из представленных в сети снимков видно, что купе получит массивный обвес. Транспортное средство также имеет заднее массивное антикрыло. Концепт-кар продемонстрирует возможности для дальнейшей доработки серийной версии купе. Спорткар наделят расширителями колесных арок, увеличенными колёсами. По всей видимости, автомобиль будут комплектовать более мощной силовой установкой.Дебют возрождённой Toyota Supra состоялся в январе в рамках Детройтского автосалона. Купе получило трехлитровую рядную наддувную «шестерку» BMW, которая генерирует 340 лошадиных сил. Авто первые 100 км/час набирает за 4,3 сек. Максимальная скорость составляет 250 км/час.