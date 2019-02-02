Toyota Supra с заводским тюнингом покажут 9 февраля на японской выставке Osaka Automesse
TRD - подразделение компании Toyota, планирует представить первый заводской набор специальных улучшений непосредственно для спорткара версии Supra новой генерации. Новое авто с заводским тюнингом покажут в рамках японской выставки Osaka Automesse девятого февраля.
Пока новая модификация представляет собой концепт. Из представленных в сети снимков видно, что купе получит массивный обвес. Транспортное средство также имеет заднее массивное антикрыло. Концепт-кар продемонстрирует возможности для дальнейшей доработки серийной версии купе. Спорткар наделят расширителями колесных арок, увеличенными колёсами. По всей видимости, автомобиль будут комплектовать более мощной силовой установкой.
Дебют возрождённой Toyota Supra состоялся в январе в рамках Детройтского автосалона. Купе получило трехлитровую рядную наддувную «шестерку» BMW, которая генерирует 340 лошадиных сил. Авто первые 100 км/час набирает за 4,3 сек. Максимальная скорость составляет 250 км/час.
Пока новая модификация представляет собой концепт. Из представленных в сети снимков видно, что купе получит массивный обвес. Транспортное средство также имеет заднее массивное антикрыло. Концепт-кар продемонстрирует возможности для дальнейшей доработки серийной версии купе. Спорткар наделят расширителями колесных арок, увеличенными колёсами. По всей видимости, автомобиль будут комплектовать более мощной силовой установкой.
Дебют возрождённой Toyota Supra состоялся в январе в рамках Детройтского автосалона. Купе получило трехлитровую рядную наддувную «шестерку» BMW, которая генерирует 340 лошадиных сил. Авто первые 100 км/час набирает за 4,3 сек. Максимальная скорость составляет 250 км/час.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00