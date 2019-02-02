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Ученые: Пришельцы могут вступить в контакт с землянами с помощью сверхмощных лазеров

Ученые заявили, что пришельцы могут вступить в контакт с жителями Голубой планеты с помощью сверхмощных лазеров. Такое предположение сделал доктор Майкл Хиппке после изучения проблемы запуска из далеких инопланетных миров вместе с экспертами Зоннебергской обсерватории, пишет Express.

Ученые: Пришельцы могут вступить в контакт с землянами с помощью сверхмощных лазеров

Вера в существование братьев по разуму из других миров давно разжигает воображение землян. Представители мира науки озадачены противоречием между отсутствием настоящих аргументов, подтверждающих визиты гуманоидов, и высокой вероятностью их существования.

По словам профессора Хиппке, отсутствие инопланетян вызвано огромной гравитацией внеземных экзопланет. Поэтому первый контакт с ними будет происходить через лазеры. В инопланетных мирах очень сильная гравитация для космических аппаратов.
Исследовав проблему запуска из суперземель, ученый выяснил: космические объекты значительно превосходят Землю размерами.
Ученые: Пришельцы могут вступить в контакт с землянами с помощью сверхмощных лазеров

Гравитационное притяжение суперземель намного мощнее, чем притяжение Голубой планеты. Ракета, которая может избежать атмосферы такого объекта, должна быть тяжелее Земли в 10 раз. Это говорит о массе в 444 000 тонн, что можно сравнить с размерами Великой пирамиды Египта.
Космические полеты на орбиты большинства скальных экзопланет сложно осуществить из-за высокой поверхностной гравитации. Таким образом, можно сказать: инопланетяне вряд-ли посетят земной шар физически, но могут использовать для контакта высокотехнологичные лазеры, заключил эксперт.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 06:00

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