Ученые: Пришельцы могут вступить в контакт с землянами с помощью сверхмощных лазеров





Вера в существование братьев по разуму из других миров давно разжигает воображение землян. Представители мира науки озадачены противоречием между отсутствием настоящих аргументов, подтверждающих визиты гуманоидов, и высокой вероятностью их существования.По словам профессора Хиппке, отсутствие инопланетян вызвано огромной гравитацией внеземных экзопланет. Поэтому первый контакт с ними будет происходить через лазеры. В инопланетных мирах очень сильная гравитация для космических аппаратов.Исследовав проблему запуска из суперземель, ученый выяснил: космические объекты значительно превосходят Землю размерами.Гравитационное притяжение суперземель намного мощнее, чем притяжение Голубой планеты. Ракета, которая может избежать атмосферы такого объекта, должна быть тяжелее Земли в 10 раз. Это говорит о массе в 444 000 тонн, что можно сравнить с размерами Великой пирамиды Египта.Космические полеты на орбиты большинства скальных экзопланет сложно осуществить из-за высокой поверхностной гравитации. Таким образом, можно сказать: инопланетяне вряд-ли посетят земной шар физически, но могут использовать для контакта высокотехнологичные лазеры, заключил эксперт.