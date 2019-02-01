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Идея Романа Ротенберга о создании мобильного приложения для хоккеистов РФ будет воплощена в жизнь

Впервые в России выходит мобильное приложение для тренеров юных хоккеистов, которое станет доступно для iOS и Android. Официальным мобильным приложением Национальной программы подготовки хоккеистов “Красная машина” смогут пользоваться не только специалисты и учащиеся, но также их родители, пишет bfm.ru
Идея Романа Ротенберга о создании мобильного приложения для хоккеистов РФ будет воплощена в жизнь

При помощи приложения тренерам будет легче оптимизировать работу и наладить систему обучения каждого воспитанника. Родителям юных хоккеистов данная разработка поможет контролировать питание, распорядок тренировок и отмечать достижения. Также приложение поможет делать заметки рекомендаций по индивидуальной работе.

Идею создания приложения выдвинул первый вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг. Предприниматель окончил одну из наиболее престижных бизнес-школ Европы в Лондоне и всячески приветствует включение в программу обучения современных инструментов, отмечая их несомненную пользу.

Роман Ротенберг также известен как хоккеист и тренер, а школу тренеров он закончил в 2018 году. Эксперт высоко оценивает удобство подхода к тренировочному процессу при помощи технических инструментов, например, мобильных приложений. Подобная система для юных хоккеистов будет доступна для работы на системах iOS и Android.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 19:49

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