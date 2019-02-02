Астрономы подтвердили реальность существование “невозможного” двигателя с отрицательной энергией





“Отрицательную энергию”, производство которой осуществляется посредством вращающихся черных дыр, возможно задействовать для разгона до околосветовых скоростей. Такие заключения астрономы сделали по итогам программного моделирования. Исследователи поясняют, что обладающие аккреционным диском черные дыры в состоянии осуществлять выброс плазмы, что происходит в виде джетов. Указанный процесс противоречит существующим моделям, что и вынудило экспертов искать ответы. Для этого свое внимание они сосредоточили на эргосфере.Итоги работы показали, что в названной области пространства-времени сочетаются несколько процессов, которые прежде казались несочетаемыми. Поскольку “отрицательная энергия” является реальной, ее в перспективе можно использовать в ходе создания “невозможного” двигателя.