Суд отклонил иск Виталины Цымбалюк-Романовской к Армену Джигарханяну на 3 млн рублей





Иск Цымбалюк-Романовской касался защиты ее чести, достоинства, а также деловой репутации. Привлечь к ответственности бывшего избранника пианистка надеялась за то, что он публично назвал ее “воровкой”, а размер причиненного морального ущерба она оценила в 3 млн рублей. 1 февраля стало известно о решении суда отклонить заявление избранницы Прохора Шаляпина. Пока неизвестно, готова ли звезда смириться с заключением, либо же она собирается обжаловать судебное решение.Прежде Джигарханяну больше повезло с иском против пианистки, когда ее привлекли к ответственности за установку в кабинете артиста камер. Тогда Цымбалюк-Романовскую обязали выплатить штраф, а также приговорили к общественным работам. Несмотря на это, звезда успела наладить личную жизнь, закрутив роман с Прохором Шаляпиным.