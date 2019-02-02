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Apple назвала устройства, которые не получат поддержку iOS 13

Американская компания Apple огласила список своих устройств, в которые не намерена устанавливать операционную систему iOS 13. Это означает, что данные девайсы будут лишены темного режима, которым славится эта система.
Apple назвала устройства, которые не получат поддержку iOS 13

По данным интернет-источника Verifier, специалисты корпорации заявили, что новая iOS 13 не будет корректно работать на таких гаджетах, как iPhone моделей 5S и SE, а также на всей линейке телефонов шестого поколения. Новинка не будет доступна и владельцам моделей iPad – mini 2-го, 3-го и 4-го поколении и iPad Air и Air 2. Закрывает список девайсов, которые не смогут поддерживать ОС iOS 13, плеер iPod touch шестой генерации.

Заметим, что некоторые устройства из списка, в основном мобильные телефоны, со временем могут получить разрешение на использования интеграционной системы. Предполагается, что в новой операционной системе от Apple разработчики встроят темную тему и ночной режим для смартфонов. Планшетные компьютеры также приобретут множество различных обновлений. Однако, источник не уточняет подробности.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 02:00

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