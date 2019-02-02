Apple назвала устройства, которые не получат поддержку iOS 13





По данным интернет-источника Verifier, специалисты корпорации заявили, что новая iOS 13 не будет корректно работать на таких гаджетах, как iPhone моделей 5S и SE, а также на всей линейке телефонов шестого поколения. Новинка не будет доступна и владельцам моделей iPad – mini 2-го, 3-го и 4-го поколении и iPad Air и Air 2. Закрывает список девайсов, которые не смогут поддерживать ОС iOS 13, плеер iPod touch шестой генерации.Заметим, что некоторые устройства из списка, в основном мобильные телефоны, со временем могут получить разрешение на использования интеграционной системы. Предполагается, что в новой операционной системе от Apple разработчики встроят темную тему и ночной режим для смартфонов. Планшетные компьютеры также приобретут множество различных обновлений. Однако, источник не уточняет подробности.