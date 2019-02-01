АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Актриса Алена Хмельницкая поделилась снимком в компании молодого бойфренда

Отечественная 48-летняя актриса Алена Хмельницкая поделилась с поклонниками снимком, на котором она позирует в компании своего молодого бойфренда. Соответствующий пост появился на ее странице в сети Instagram.
Актриса Алена Хмельницкая поделилась снимком в компании молодого бойфренда

На новом снимке Алена Хмельницкая позирует в обнимку со своим избранником Александром Синюшиным. Бизнесмен младше актрисы на 12 лет, однако пара, судя по всему, счастлива вместе. В подписи к публикации знаменитость решила использовать фразу авторства Мэрилин Монро, где она заявляет, что с мужчиной должно быть хорошо, поскольку жить плохо она умеет и сама. Пара часто путешествует, и охотно делится с интернет-аудиторией снимками совместного времяпрепровождения.

В комментариях подписчики страницы Алены Хмельницкой порадовались за своего кумира. Фолловеры пожелали знаменитости счастья с новым избранником, а сама публикация успела собрать более 6 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Алена Хмельницкая поделилась
Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев
Олег Меньшиков посетил студию Ивана
Звезда сериала “Ольга” Алина Алексеева
В Кулундинской степи водитель
Певица Валерия предпочитает иметь в
В 57-летнем возрасте скончался
Стас Михайлов за четыре месяца даст
Певец Шура посоветовал журналистам
Оксана Акиньшина разочарована новым
Финалист “Битвы экстрасенсов” Анатолий
Haval подготовил паркетник версии Haval
Брат Ани Лорак раскрыл детали развода
Самую бюджетную индийскую версию Tata
На шоу “Голос. Дети” сын Сергея Филина
Идея Романа Ротенберга о создании
Леонид Агутин медленно теряет зрение
Штрафы за неявку в военкоматы РФ могут
Звезда сериала “Друзья” Мэгги Уилер
Суд отклонил иск Виталины
Исследование: Женщины в мусульманской
Трем музыкантам группы The MATRIXX
Наташа Королева с семьей поздравила
Александр Васильев призвал актрису
Хакеры выложили в Сеть 2,2 миллиарда
Оксана Акиньшина чуть не получила
Чемпионка мира по дзюдо составила
Модели Ford Focus, Kuga, Mondeo
Шутка принца Гарри оскорбила
Дети татарского бизнесмена сделали
Просмотреть все новости