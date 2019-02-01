Актриса Алена Хмельницкая поделилась снимком в компании молодого бойфренда

На новом снимке Алена Хмельницкая позирует в обнимку со своим избранником Александром Синюшиным. Бизнесмен младше актрисы на 12 лет, однако пара, судя по всему, счастлива вместе. В подписи к публикации знаменитость решила использовать фразу авторства Мэрилин Монро, где она заявляет, что с мужчиной должно быть хорошо, поскольку жить плохо она умеет и сама. Пара часто путешествует, и охотно делится с интернет-аудиторией снимками совместного времяпрепровождения.В комментариях подписчики страницы Алены Хмельницкой порадовались за своего кумира. Фолловеры пожелали знаменитости счастья с новым избранником, а сама публикация успела собрать более 6 тысяч отметок “Мне нравится”.