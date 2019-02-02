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Компания Volkswagen представила обновленные версии Polo TGI и Golf TGI на природном газе

Представители компании Volkswagen представили обновленные версии Polo TGI, а также Golf TGI. Данные транспортные средства работают на природном газе.

Компания Volkswagen представила обновленные версии Polo TGI и Golf TGI на природном газе


Polo оснащается литровым трехцилиндровым силовым агрегатом на 90 «лошадок», третьим 16,5-литровым газовым баллоном, повышающий общий объем до 91,5 л. По новой процедуре тестирования, а также оценке авто WLTP, малолитражная версия хэтчбека теперь может преодолеть, используя сжатый природный газ, до 368 км. Golf TGI наделили новым полуторалитровым четырехцилиндровым мотором, расходующим 3,5-3,6 л топлива на сотню километров пути.

Силовая установка на 130 лошадиных сил осуществляет работу, используя турбину, в которой изменена геометрия. Вследствие этого в цилиндры двигателя поступает больше воздуха. В сравнении с более ранней моделью, версия Golf TGI способна на газе преодолевать расстояние на 80 километров больше.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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