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Олег Меньшиков посетил студию Ивана Урганта в желтой шапке и шарфе

Отечественный актер Олег Меньшиков побывал в студии телеведущего Ивана Ургант в рамках его вечерней программы. Для съемок 58-летний артист выбрал желтую шапку и аналогичного цвета шарф.
Олег Меньшиков посетил студию Ивана Урганта в желтой шапке и шарфе

О визите Олега Меньшикова сообщается на странице шоу “Вечерний Ургант” в Instagram. Обычно артист и сам может взять интервью, успев пообщаться с рядом отечественных звезд, однако на этот раз он согласился посетить Первый канал. На эфир актер пришел в темной кофте и штанах, а яркости своему образу решил придать посредством желтых шапки и шарфа. Что до Ивана Урганта, то телеведущий сохранил верность своему образу, выбрав костюм и галстук.

Между тем, Олег Меньшиков умел привлекать известных знаменитостей к своим проектам. В частности, в его студии побывала и Алла Пугачева, согласившаяся дать артисту интервью. Она откровенно рассказала о своих отношениях с Максимом Галкиным, признавшись, что счастлива иметь такого супруга.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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