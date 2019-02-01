В 57-летнем возрасте скончался известный британский комик Джереми Харди





Смерть настигла Джереми Харди после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, что не стали скрывать представители комика. Известно, что последние минуты жизни британского шоумена проходили в его собственном доме, рядом с ним находились супруга и дочь. Свои соболезнования в адрес близких покойного уже озвучил Джереми Корбин, представляющий британскую Лейбористскую партию. В своем заявлении политик подчеркнул, что Джереми Харди ему приходился хорошим другом.За время своей стендап-деятельности британец получил широкую известность не только в стране, также он удостоен множества наград в своей сфере. Кроме того, Харди успел засветиться на телевидении, снявшись в нескольких фильмах, а также получив второстепенные роли в сериалах.