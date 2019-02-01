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В 57-летнем возрасте скончался известный британский комик Джереми Харди

Известный в Британии комик Джереми Харди ушел из жизни в 57-летнем возрасте. Сведения об этом общественности предоставила его личный публицист Аманда Эмери.
В 57-летнем возрасте скончался известный британский комик Джереми Харди

Смерть настигла Джереми Харди после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, что не стали скрывать представители комика. Известно, что последние минуты жизни британского шоумена проходили в его собственном доме, рядом с ним находились супруга и дочь. Свои соболезнования в адрес близких покойного уже озвучил Джереми Корбин, представляющий британскую Лейбористскую партию. В своем заявлении политик подчеркнул, что Джереми Харди ему приходился хорошим другом.

За время своей стендап-деятельности британец получил широкую известность не только в стране, также он удостоен множества наград в своей сфере. Кроме того, Харди успел засветиться на телевидении, снявшись в нескольких фильмах, а также получив второстепенные роли в сериалах.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:46

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