Певица Валерия предпочитает иметь в гардеробе дизайнерские вещи отечественных мастеров
Известная певица Валерия откровенно призналась поклонникам, что отдает предпочтение дизайнерским вещам от отечественных мастеров. О собственных вкусах в гардеробе знаменитость сообщила посредством публикации в Instagram.
В новом посте Валерия рассказала, что в ее гардеробе можно найти немало вещей от отечественных дизайнеров, чем сама певица гордится. Звезда отметила, что среди мастеров в России много талантливых личностей. Также артистка во время путешествий всегда старается брать с собой несколько нарядов, учитывающих возможные изменения в погоде. Симпатизирует супруга Иосифа Пригожина вещам, которые легко сочетать с разной обувью, чувствуя себя при этом максимально комфортно.
В комментариях многие фолловеры отметили, что им нравится гардероб Валерии, ведь вещи в нем преимущественно запоминающиеся и элегантные. Запись на странице артистки всего за час смогла собрать более 8 тысяч отметок “Мне нравится”.
В новом посте Валерия рассказала, что в ее гардеробе можно найти немало вещей от отечественных дизайнеров, чем сама певица гордится. Звезда отметила, что среди мастеров в России много талантливых личностей. Также артистка во время путешествий всегда старается брать с собой несколько нарядов, учитывающих возможные изменения в погоде. Симпатизирует супруга Иосифа Пригожина вещам, которые легко сочетать с разной обувью, чувствуя себя при этом максимально комфортно.
В комментариях многие фолловеры отметили, что им нравится гардероб Валерии, ведь вещи в нем преимущественно запоминающиеся и элегантные. Запись на странице артистки всего за час смогла собрать более 8 тысяч отметок “Мне нравится”.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:55