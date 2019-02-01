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Стас Михайлов за четыре месяца даст более 40 концертов

Отечественный исполнитель Стас Михайлов намерен на протяжении четырех месяцев успеть дать порядка 44 концертов. Певец официально отправляется в масштабный гастрольный тур.
Стас Михайлов за четыре месяца даст более 40 концертов

Гастрольный график накануне был опубликован на странице в сети Instagram, посвященной творчеству Стаса Михайлова. Выступления артиста начнутся уже с 1 февраля, когда он даст концерт во Владимире, а продлится тур до 24 мая, завершившись появлением звезды на сцене в Бресте. Всего намечено 44 концерта на четыре месяца, но не исключено, что график ждут дополнения, и певец успеет посетить другие населенные пункты, чтобы порадовать поклонников.

Многие фанаты отметили, что для себя Стас Михайлов выбрал достаточно напряженный график, ведь некоторые выступления будут осуществляться каждый день. Также в комментариях пользователи начали активно приглашать кумира в свои города, которых нет в официальном списке.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:39

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