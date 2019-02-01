Стас Михайлов за четыре месяца даст более 40 концертов

Гастрольный график накануне был опубликован на странице в сети Instagram, посвященной творчеству Стаса Михайлова. Выступления артиста начнутся уже с 1 февраля, когда он даст концерт во Владимире, а продлится тур до 24 мая, завершившись появлением звезды на сцене в Бресте. Всего намечено 44 концерта на четыре месяца, но не исключено, что график ждут дополнения, и певец успеет посетить другие населенные пункты, чтобы порадовать поклонников.Многие фанаты отметили, что для себя Стас Михайлов выбрал достаточно напряженный график, ведь некоторые выступления будут осуществляться каждый день. Также в комментариях пользователи начали активно приглашать кумира в свои города, которых нет в официальном списке.