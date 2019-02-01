Певец Шура посоветовал журналистам "лечить голову" после слухов о его алкоголизме

В статье, вызвавшей раздражение Шуры, есть интервью с поклонницей звезды 90-х, якобы видевшей, что знаменитость находится в столичной клинике, где лечат от алкогольной зависимости. Авторы сделали вывод: Александр Медведев страдает от зависимости. В ответ на "утку" исполнитель сообщил: журналисты не удосужились зайти в его Instagram и посмотреть, как он ежедневно "спивается".На своей странице артист передал привет "свободной прессе" назвав себя "запившим Шурой". По словам певца, фанаты 6 дней назад посетили его сольный концерт в Москве. Выступление пришли увидеть 3000 поклонников. Он подчеркнул, что раз в полгода ложится в больницу для очистки сосудов. Но этого факта никогда не скрывал, и спасать его не нужно. "Вы себя лучше спасите! Лечите голову, господа "журналисты", если нужна помощь, и вас вылечим!!", - резюмировал возмущенный поп-певец.