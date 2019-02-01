АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Певец Шура посоветовал журналистам "лечить голову" после слухов о его алкоголизме

Александр Медведев, известный как Шура, недавно очень резко отреагировал на сообщение одного из российских новостных агентств, опубликовавшего информацию о лечении звезды от алкоголизма. В Instagram звезды появился пост, где он посоветовал журналистам "лечить голову", а не распускать слухи.
Певец Шура посоветовал журналистам "лечить голову" после слухов о его алкоголизме

В статье, вызвавшей раздражение Шуры, есть интервью с поклонницей звезды 90-х, якобы видевшей, что знаменитость находится в столичной клинике, где лечат от алкогольной зависимости. Авторы сделали вывод: Александр Медведев страдает от зависимости. В ответ на "утку" исполнитель сообщил: журналисты не удосужились зайти в его Instagram и посмотреть, как он ежедневно "спивается".

На своей странице артист передал привет "свободной прессе" назвав себя "запившим Шурой". По словам певца, фанаты 6 дней назад посетили его сольный концерт в Москве. Выступление пришли увидеть 3000 поклонников. Он подчеркнул, что раз в полгода ложится в больницу для очистки сосудов. Но этого факта никогда не скрывал, и спасать его не нужно. "Вы себя лучше спасите! Лечите голову, господа "журналисты", если нужна помощь, и вас вылечим!!", - резюмировал возмущенный поп-певец.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда сериала “Ольга” Алина Алексеева
В Кулундинской степи водитель
Певица Валерия предпочитает иметь в
В 57-летнем возрасте скончался
Стас Михайлов за четыре месяца даст
Певец Шура посоветовал журналистам
Оксана Акиньшина разочарована новым
Финалист “Битвы экстрасенсов” Анатолий
Haval подготовил паркетник версии Haval
Брат Ани Лорак раскрыл детали развода
Самую бюджетную индийскую версию Tata
На шоу “Голос. Дети” сын Сергея Филина
Идея Романа Ротенберга о создании
Леонид Агутин медленно теряет зрение
Штрафы за неявку в военкоматы РФ могут
Звезда сериала “Друзья” Мэгги Уилер
Суд отклонил иск Виталины
Исследование: Женщины в мусульманской
Трем музыкантам группы The MATRIXX
Наташа Королева с семьей поздравила
Александр Васильев призвал актрису
Хакеры выложили в Сеть 2,2 миллиарда
Оксана Акиньшина чуть не получила
Чемпионка мира по дзюдо составила
Модели Ford Focus, Kuga, Mondeo
Шутка принца Гарри оскорбила
Дети татарского бизнесмена сделали
Пользователи Сети не узнали Меган
Honor 8X Max с 7-дюймовым дисплеем
Елизавета Боярская оригинально
Просмотреть все новости