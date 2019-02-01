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Финалист “Битвы экстрасенсов” Анатолий Леденев получил дар после контакта с инопланетянами

Анатолий Леденев, ставший финалистом шоу “Битва экстрасенсов”, рассказал, откуда получил свой дар. По словам деятеля, способности проявили себя после контакта с инопланетянами.
Финалист “Битвы экстрасенсов” Анатолий Леденев получил дар после контакта с инопланетянами

Вспомнить о своем контакте с пришельцами Анатолий Леденев решил после заявления Кати Лель. Певица сообщила, что уже долгое время за ней ведут наблюдение инопланетяне. Звезда “Битвы экстрасенсов” отметил, что столкнулся с представителями внеземных цивилизаций в 1990-х, притом, происходило это неоднократно. Провидец уверяет, что несколько раз пришельцы забирали его душу к себе, оставляя тело на земле. Во время второго контакта, делится Леденев, обладатели внеземного разума даже предложили ему остаться у них, но он ответил отказом.

После странных эпизодов, по словам экстрасенса, у него и появились сверхъестественные способности. Анатолий Леденев настаивает, что подобные похищения не являются редкостью, просто не каждый может о них вспомнить, поскольку после контакта инопланетяне предусмотрительно стирают человеку память.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:16

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