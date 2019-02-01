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В Кулундинской степи водитель столкнулся с караваном верблюдов среди алтайских снегов

В Кулундинской степи водитель столкнулся с караваном верблюдов среди алтайских снегов, которые спокойно передвигались по дороге. Подтверждающее эту встречу видео было выложено в Сети.
В Кулундинской степи водитель столкнулся с караваном верблюдов среди алтайских снегов

В районе Кулундинской степи, на отрезке дороги Кулундой – Родино, водитель, который двигался по заснеженной трассе, встретил идущих верблюдов. По словам мужчины, он долго не мог понят, что движется по кювету ему навстречу. Для того, чтобы не напугать участников дорожного движения, автор видео остановился и пропустил их, а заодно снял удивительное явление, которое совершенно не ожидаешь увидеть на оживленной трассе среди снегов России. Увидев снимающего человека один из верблюдов остановился, как будто позируя перед камерой, и гордо пошел дальше.

Оказывается, караван верблюдов проживает в городе Кулунда. Там необычных животных разводит местный житель. Об этом сообщил сайт argumenti.ru.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:00

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