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Haval подготовил паркетник версии Haval F7 к выпуску

Руководство автозавода Haval сообщило, что с конвейера готовы выпускать паркетник версии Haval F7. Завод в настоящее время функционирует в тестовом режиме.

Haval подготовил паркетник версии Haval F7 к выпуску


Отечественный завод Haval организовали в рамках индустриального парка «Узловая», расположенного на территории Тульской обл. По сообщению представителей информационной службы Haval. Выпуск транспортных средств начнётся в стенах предприятия в период апрель-май текущего года. Согласно ожиданиям, тульским заводом Haval изначально станут выпускать до 80 тыс. авто в год. При этом локализация составит 30 процентов. Автозавод через некоторое время планирует осуществлять выпуск авто в количестве 150 тысяч экземпляров в год. Уровень локализации в данном случае увеличится до 50 процентов.

В новый проект инвестируют около полумиллиарда американских долларов. Площадь предприятия достигает 2 160 000 квадратных метров.
Дебют версии Haval F7 состоялся в прошлом году в рамках московского мотор-шоу. Транспортное средство позиционируют, как молодежный современный паркетник. Автомобиль оснащается полуторалитровыми силовыми агрегатами на 150 лошадиных сил и двухлитровыми моторами на 190 «лошадей».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:09

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