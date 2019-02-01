Haval подготовил паркетник версии Haval F7 к выпуску





Отечественный завод Haval организовали в рамках индустриального парка «Узловая», расположенного на территории Тульской обл. По сообщению представителей информационной службы Haval. Выпуск транспортных средств начнётся в стенах предприятия в период апрель-май текущего года. Согласно ожиданиям, тульским заводом Haval изначально станут выпускать до 80 тыс. авто в год. При этом локализация составит 30 процентов. Автозавод через некоторое время планирует осуществлять выпуск авто в количестве 150 тысяч экземпляров в год. Уровень локализации в данном случае увеличится до 50 процентов.В новый проект инвестируют около полумиллиарда американских долларов. Площадь предприятия достигает 2 160 000 квадратных метров.Дебют версии Haval F7 состоялся в прошлом году в рамках московского мотор-шоу. Транспортное средство позиционируют, как молодежный современный паркетник. Автомобиль оснащается полуторалитровыми силовыми агрегатами на 150 лошадиных сил и двухлитровыми моторами на 190 «лошадей».