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Брат Ани Лорак раскрыл детали развода певицы с Муратом Налчаджиоглу

Игорь Куек, брат певицы Ани Лорак, решил раскрыть некоторые детали развода звезды со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Артистка до последнего надеялась сохранить брак с бизнесменом.
Брат Ани Лорак раскрыл детали развода певицы с Муратом Налчаджиоглу

Накануне суд в Украине официально расторг брак Ани Лорак и ее мужа, хотя сами супруги на слушании не присутствовали. Комментировать свой разрыв они тоже не стали, но брат артистки раскрыл некоторые детали. По словам родственника, сейчас певица не переживает расставание так остро, как изначально. Кроме того, Налчаджиоглу исполнительница считала любовью всей своей жизни, поэтому пара надеялась сохранить отношения. Однако, на расстоянии это оказалось невыполнимым, ведь бизнесмен работает в Киеве, пока Ани Лорак большую часть времени проводит в России.
Брат Ани Лорак раскрыл детали развода певицы с Муратом Налчаджиоглу

По данным СМИ, певица и ее бывший муж решили сохранить теплые отношения ради общей дочери. Девочка останется жить с матерью, поскольку уже посещает школу в Москве, а Налчаджиоглу сможет при желании навещать свою наследницу в любое время.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:05

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