На шоу “Голос. Дети” сын Сергея Филина составит конкуренцию дочери Алсу
В рамках шоу “Голос. Дети” сын Сергея Филина сможет составить конкуренцию дочери певицы Алсу. Мальчику удалось пройти слепые прослушивания и попасть на новый сезон проекта.
В новом “Голосе” наставником детей станет Светлана Лобода, которая пополнит состав судей в лице Пелагеи и Валерия Меладзе. Также в этом сезоне в числе участников оказались и дети отечественных знаменитостей, например, дочь Алсу — Микелла. Составить девочке конкуренцию сможет юный сын звезды отечественного балета Сергея Филина. Примечательно, что наследницу Алсу сразу назвали одним из фаворитов шоу, поскольку девочка, подобно своей звездной матери, с юных лет увлекается вокалом, стараясь развивать свои навыки.
Также ранее стало известно, что не все оценили идею назначения Светланы Лободы наставником “Голоса. Дети”, считая певицу неподходящей для шоу. Вступиться за свою коллегу решил Валерий Меладзе, похваливший профессиональные навыки артистки.
В новом “Голосе” наставником детей станет Светлана Лобода, которая пополнит состав судей в лице Пелагеи и Валерия Меладзе. Также в этом сезоне в числе участников оказались и дети отечественных знаменитостей, например, дочь Алсу — Микелла. Составить девочке конкуренцию сможет юный сын звезды отечественного балета Сергея Филина. Примечательно, что наследницу Алсу сразу назвали одним из фаворитов шоу, поскольку девочка, подобно своей звездной матери, с юных лет увлекается вокалом, стараясь развивать свои навыки.
Также ранее стало известно, что не все оценили идею назначения Светланы Лободы наставником “Голоса. Дети”, считая певицу неподходящей для шоу. Вступиться за свою коллегу решил Валерий Меладзе, похваливший профессиональные навыки артистки.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:55