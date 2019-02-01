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Леонид Агутин медленно теряет зрение

Известный российский исполнитель Леонид Агутин, недавно отметивший 50-летие, недавно откровенно сообщил журналистам, что он начал медленно терять зрение. Певец очень любит книги, но не в состоянии долго читать из-за появившихся проблем.

Леонид Агутин медленно теряет зрение

Наставник популярного проекта "Голос" сделал признание: в последнее время ему стало трудно читать. "Нужны очки, но я все никак не соберусь. Как говорят в народе: "Для того чтобы носить очки, мало быть умным, надо плохо видеть!"", - говорит Леонид Агутин. У него расплывается текст во время чтения. Для артиста непривычно это осознавать, ведь он "прочитал в свое время шкаф".

По словам звезды, он любит читать все литературные произведения, какие подвернутся под руку, и даже иногда детективы. Но больше ему нравятся сочинения русских писателей: Дины Рубиной, Улицкой, Александра Иванова. А книги Довлатова у представителя российской эстрады можно найти в любом уголке квартиры.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:49

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