Леонид Агутин медленно теряет зрение

Наставник популярного проекта "Голос" сделал признание: в последнее время ему стало трудно читать. "Нужны очки, но я все никак не соберусь. Как говорят в народе: "Для того чтобы носить очки, мало быть умным, надо плохо видеть!"", - говорит Леонид Агутин. У него расплывается текст во время чтения. Для артиста непривычно это осознавать, ведь он "прочитал в свое время шкаф".По словам звезды, он любит читать все литературные произведения, какие подвернутся под руку, и даже иногда детективы. Но больше ему нравятся сочинения русских писателей: Дины Рубиной, Улицкой, Александра Иванова. А книги Довлатова у представителя российской эстрады можно найти в любом уголке квартиры.