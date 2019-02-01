Штрафы за неявку в военкоматы РФ могут вырасти в десять раз
На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, который предлагает увеличить штрафы, за неявку в военкоматы граждан, достигших призывного возраста, в десять раз. Данное предложение внес Андрей Красов, занимающий должность заместителя главы комитета по обороне РФ.
Представляя проект оратор сообщил, что на сегодняшний день многие молодые люди уклоняются от получения повестки. В 2017 году сотрудникам военных комиссариатов не удалось вручить вызов для прохождения комиссии порядка 150 гражданам. Автор проекта считает, что полномочия должностных лиц необходимо расширить. К такому выводу он пришел, опираясь на недавно принятый закон, который обязует граждан, достигнувших призывного возраста, самостоятельно являться в военный комиссариат по месту фактического адреса. В пояснительной записке депутат напомнил, что действующие штрафы были приняты одиннадцать лет назад. Он предлагает увеличить сумму взыскания в десять раз. В таком случае последняя будет стартовать от тысячи рублей, но не превысит пяти тысяч.
Если законопроект поддержат депутаты Государственной дума, то он вступит в силу с 1 января следующего года.
Представляя проект оратор сообщил, что на сегодняшний день многие молодые люди уклоняются от получения повестки. В 2017 году сотрудникам военных комиссариатов не удалось вручить вызов для прохождения комиссии порядка 150 гражданам. Автор проекта считает, что полномочия должностных лиц необходимо расширить. К такому выводу он пришел, опираясь на недавно принятый закон, который обязует граждан, достигнувших призывного возраста, самостоятельно являться в военный комиссариат по месту фактического адреса. В пояснительной записке депутат напомнил, что действующие штрафы были приняты одиннадцать лет назад. Он предлагает увеличить сумму взыскания в десять раз. В таком случае последняя будет стартовать от тысячи рублей, но не превысит пяти тысяч.
Если законопроект поддержат депутаты Государственной дума, то он вступит в силу с 1 января следующего года.
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:41