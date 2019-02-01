Самую бюджетную индийскую версию Tata Nano снимают с производства
Самую бюджетную версию авто в мире снимают с производства. Речь идёт об индийской версии Tata Nano. Выпуск транспортного средства планируют остановить первого апреля этого года.
По новым законам Индии, все машины должны получить антиблокировочную систему ABS. Транспортные средства должны соответствовать более жёстким экологическим нормам. Специалистами автобренда была подсчитана сумма, требуемая для модернизации самой дешёвой версии авто в мире, решив, что выгодней прекратить выпуск данного транспорта. В настоящее время в Индии хэтчбек версии Tata Nano расценивается в 236 тысяч рупий (215 тыс. руб.).
Авто оснащается двухцилиндровым 0,6-литровым силовым агрегатом на 38 л.с. Специалистами отмечается нестабильная работа двигателя. Это часто провоцировало возгорание силовой установки.
По новым законам Индии, все машины должны получить антиблокировочную систему ABS. Транспортные средства должны соответствовать более жёстким экологическим нормам. Специалистами автобренда была подсчитана сумма, требуемая для модернизации самой дешёвой версии авто в мире, решив, что выгодней прекратить выпуск данного транспорта. В настоящее время в Индии хэтчбек версии Tata Nano расценивается в 236 тысяч рупий (215 тыс. руб.).
Авто оснащается двухцилиндровым 0,6-литровым силовым агрегатом на 38 л.с. Специалистами отмечается нестабильная работа двигателя. Это часто провоцировало возгорание силовой установки.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00