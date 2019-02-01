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Звезда сериала “Друзья” Мэгги Уилер раскрыла тайну своего необычного хохота

Мэгги Уилер, известная по сериалу “Друзья”, решила поделиться тайной хохота своей героини. Поклонникам многосерийной ленты актриса знакома в качестве персонажа Дженис, состоявшей в отношениях с Чендлером Бингом в исполнении Мэттью Перри.
Звезда сериала “Друзья” Мэгги Уилер раскрыла тайну своего необычного хохота

Дженис Литман Горальник являлась избранницей одного из ведущих персонажей, хотя сама выполняла второстепенную роль и появлялась на экране не так часто. Чендлер не раз пытался разорвать отношения с героиней Мэгги Уилер, а больше всего выделялась она своим необычным и даже мрачным хохотом. Также запомнилась аудитории и ее фраза “Боже мой!”, произносилась которая особенным тоном.
Звезда сериала “Друзья” Мэгги Уилер раскрыла тайну своего необычного хохота

По словам самой Уилер, вдохновение для смеха она черпала от нескольких мультипликационных персонажей. Одним из таковых являлся дельфин Флиппер, вторым — Вуди Вудпекер. Частично знаменитость подражала хохоту Арнольда Хоршака из известного сериала “Добро пожаловать назад”. О своих приемах звезда “Друзей” рассказала на радиостанции BBC Radio 5 Live.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:36

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