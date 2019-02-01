Звезда сериала “Друзья” Мэгги Уилер раскрыла тайну своего необычного хохота





Дженис Литман Горальник являлась избранницей одного из ведущих персонажей, хотя сама выполняла второстепенную роль и появлялась на экране не так часто. Чендлер не раз пытался разорвать отношения с героиней Мэгги Уилер, а больше всего выделялась она своим необычным и даже мрачным хохотом. Также запомнилась аудитории и ее фраза “Боже мой!”, произносилась которая особенным тоном.По словам самой Уилер, вдохновение для смеха она черпала от нескольких мультипликационных персонажей. Одним из таковых являлся дельфин Флиппер, вторым — Вуди Вудпекер. Частично знаменитость подражала хохоту Арнольда Хоршака из известного сериала “Добро пожаловать назад”. О своих приемах звезда “Друзей” рассказала на радиостанции BBC Radio 5 Live.