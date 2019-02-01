Исследование: Женщины в мусульманской одежде вызывают больше доверия в суде





Сотрудники Мемориального университета Ньюфаундленда пригласили 120 студентов, чтобы выяснить, как присяжные относятся к истицам в зависимости от того, носят ли те мусульманскую, или более открытую одежду. Одну и ту же женщину, которая зачитывала на видео показания, для эксперимента засняли в 4 разных нарядах. Истица была с непокрытой головой, надевала балаклаву, хиджаб с открытым лицом, и никаб с прорезями только для глаз.Текст жертвы взяли из настоящего уголовного дела. После этого 4 группам добровольцев, большинство из которых было женского пола, предложили посмотреть запись и ответить на 20 вопросов. Студенты оценили уверенность, правдивость, честность и дружелюбие истицы от 1 до 10 баллов.Большинство участников заявило, что они не религиозны. Тем не менее, по итогам исследования больше всего баллов получили те показания, где жертва представлена мусульманкой.Хотя часто одежда с закрытым лицом вызывает у людей недоверие, эксперимент это опроверг. Учёные предположили, что присяжные посчитали "мусульманку" более уязвимой и угнетённой перед насильником. К тому же, женщину нельзя обвинить в ношении "откровенной" одежды, провоцирующей преступника.