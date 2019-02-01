Трем музыкантам группы The MATRIXX Глеба Самойлова запрещен въезд в Украину

В сообщении The MATRIXX на просторах Instagram указано, что трем членам группы на три года власти Украины запретили въезд в страну. Причиной этому называют неправильное пересечение границы при посещении Крыма, при этом в посте отмечается, что все осуществлялось согласно правилам. Несмотря на возникшие проблемы, отменять концерт Глеб Самойлов не будет, намереваясь уже в апреле посетить Харьков, Одессу, Киев и некоторые другие украинские города.Чтобы не нарушать запреты, на время тура к The MATRIXX присоединятся другие члены команды, а барабанные партии специально запишут в студии непосредственно для тура в стране. Наибольшей потерей поклонники посчитали отсутствие Валерия Аркадина, однако большинство отнеслись к ситуации с пониманием, не собираясь сдавать билеты.