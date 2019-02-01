АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Трем музыкантам группы The MATRIXX Глеба Самойлова запрещен въезд в Украину

Сразу трем музыкантам из состава группы The MATRIXX, фронтменом которой является Глеб Самойлов, запрещен въезд на территорию Украины. Соответствующая информация появилась на странице коллектива в соцсети.
Трем музыкантам группы The MATRIXX Глеба Самойлова запрещен въезд в Украину

В сообщении The MATRIXX на просторах Instagram указано, что трем членам группы на три года власти Украины запретили въезд в страну. Причиной этому называют неправильное пересечение границы при посещении Крыма, при этом в посте отмечается, что все осуществлялось согласно правилам. Несмотря на возникшие проблемы, отменять концерт Глеб Самойлов не будет, намереваясь уже в апреле посетить Харьков, Одессу, Киев и некоторые другие украинские города.

Чтобы не нарушать запреты, на время тура к The MATRIXX присоединятся другие члены команды, а барабанные партии специально запишут в студии непосредственно для тура в стране. Наибольшей потерей поклонники посчитали отсутствие Валерия Аркадина, однако большинство отнеслись к ситуации с пониманием, не собираясь сдавать билеты.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Финалист “Битвы экстрасенсов” Анатолий
Haval подготовил паркетник версии Haval
Брат Ани Лорак раскрыл детали развода
Самую бюджетную индийскую версию Tata
На шоу “Голос. Дети” сын Сергея Филина
Идея Романа Ротенберга о создании
Леонид Агутин медленно теряет зрение
Штрафы за неявку в военкоматы РФ могут
Звезда сериала “Друзья” Мэгги Уилер
Суд отклонил иск Виталины
Исследование: Женщины в мусульманской
Трем музыкантам группы The MATRIXX
Наташа Королева с семьей поздравила
Александр Васильев призвал актрису
Хакеры выложили в Сеть 2,2 миллиарда
Оксана Акиньшина чуть не получила
Чемпионка мира по дзюдо составила
Модели Ford Focus, Kuga, Mondeo
Шутка принца Гарри оскорбила
Дети татарского бизнесмена сделали
Пользователи Сети не узнали Меган
Honor 8X Max с 7-дюймовым дисплеем
Елизавета Боярская оригинально
Реализации авто Maserati в России были
Экс-возлюбленная Александра Овечкина
Сати Казанова рассказала о своей первой
Ученые назвали способы укрепления
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Samsung показала свой складной смартфон
Российские учёные объяснили изменения
Просмотреть все новости