Наташа Королева с семьей поздравила Льва Лещенко с днем рождения

На личной странице в Instagram Наташа Королева опубликовала видео, адресованное Льву Лещенко. На нем отечественная певица, ее супруг Тарзан, а также мать артистки весело исполняют на камеру хит именинника “Соловьиная роща”. При этом родительница артистки отвечает за музыкальное сопровождение, а Сергей Глушко подпевает и удерживает бокалы с шампанским. В подписи к посту Королева адресовала Льву Лещенко свои поздравления, пожелав ему долгих лет жизни.В комментариях фолловеры отметили, что поздравление от “веселой семейки” Королевой оказалось очень оригинальным и “живым”. Многие присоединились к теплым словам в адрес именинника, а видео успело собрать более 111 тысяч пользовательских просмотров.