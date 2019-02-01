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Наташа Королева с семьей поздравила Льва Лещенко с днем рождения

Наташа Королева со своей семьей весело и задорно поздравила с днем рождения отечественного артиста Льва Лещенко. Известный певец 1 февраля отмечает свое 77-летие.
Наташа Королева с семьей поздравила Льва Лещенко с днем рождения

На личной странице в Instagram Наташа Королева опубликовала видео, адресованное Льву Лещенко. На нем отечественная певица, ее супруг Тарзан, а также мать артистки весело исполняют на камеру хит именинника “Соловьиная роща”. При этом родительница артистки отвечает за музыкальное сопровождение, а Сергей Глушко подпевает и удерживает бокалы с шампанским. В подписи к посту Королева адресовала Льву Лещенко свои поздравления, пожелав ему долгих лет жизни.

В комментариях фолловеры отметили, что поздравление от “веселой семейки” Королевой оказалось очень оригинальным и “живым”. Многие присоединились к теплым словам в адрес именинника, а видео успело собрать более 111 тысяч пользовательских просмотров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:09

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