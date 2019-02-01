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Александр Васильев призвал актрису Ирину Старшенбаум отказаться от мини

Известный историк моды Александр Васильев призвал актрису отечественного кино Ирину Старшенбаум отказаться от мини. По мнению эксперта, в подобных нарядах звезда ленты “Т-34” походит на обычную “старлетку”.
Александр Васильев призвал актрису Ирину Старшенбаум отказаться от мини

Во время подготовки к съемкам в “Т-34” Ирина Старшенбаум активно занималась изучением немецкого языка. Также актриса направила силы на литературу и фильмы, затрагивающие события того периода истории, который охвачен в ленте. На время звезда забыла о посещении ресторанов и публичных мероприятий, а еще старалась как можно реже использовать косметику. Оценить образы артистки решил Александр Васильев, по чьему мнению Старшенбаум совершенно не подходят короткие платья и мини-юбки. В таком виде, пояснил историк моды, знаменитость напоминает ему “старлетку”.
Александр Васильев призвал актрису Ирину Старшенбаум отказаться от мини

Чтобы выглядеть солиднее, считает Васильев, актрисе лучше отдавать предпочтение нарядам до колен или даже до середины икры. Такие образы придавали бы Старшенбаум элегантности, а вот чрезмерно оголять ноги артистке, по настоянию эксперта, решительно не стоит.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:04

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