Оксана Акиньшина чуть не получила сердечный приступ из-за няни
Российская актриса театра и кино Оксана Акиньшина недавно рассказала журналистам, что из-за оплошности няни у нее мог случиться сердечный приступ. Звезда призналась: раньше у нее было две помощницы, но одну пришлось уволить после того, как она чуть не убила любимого домашнего питомца знаменитости.
Оксане Акиньшиной приходится жить на два государства - Швейцарию и Россию. В Европе живет и учится ее младший наследник Костя. Именно поэтому актриса пользуется услугами нянь. Звезда фильма "Стиляги" сообщила: сейчас она ищет помощницу по воспитанию детей, поскольку прежнюю няню она уволила после неприятного инцидента. Женщина не заметила любимую черепаху Оксаны Акиньшиной и наступила на особь.
По словам актрисы, питомца она привезла из Сирии контрабандой 4 года назад. Из-за невнимательности няни у черепахи оказался проломлен панцирь, и артистке пришлось обращаться за помощью к ветеринарам. Личный водитель колол ей антибиотики, когда супруги Арчила Геловани не было в российской столице.
Оксане Акиньшиной приходится жить на два государства - Швейцарию и Россию. В Европе живет и учится ее младший наследник Костя. Именно поэтому актриса пользуется услугами нянь. Звезда фильма "Стиляги" сообщила: сейчас она ищет помощницу по воспитанию детей, поскольку прежнюю няню она уволила после неприятного инцидента. Женщина не заметила любимую черепаху Оксаны Акиньшиной и наступила на особь.
По словам актрисы, питомца она привезла из Сирии контрабандой 4 года назад. Из-за невнимательности няни у черепахи оказался проломлен панцирь, и артистке пришлось обращаться за помощью к ветеринарам. Личный водитель колол ей антибиотики, когда супруги Арчила Геловани не было в российской столице.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:55