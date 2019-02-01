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Оксана Акиньшина чуть не получила сердечный приступ из-за няни

Российская актриса театра и кино Оксана Акиньшина недавно рассказала журналистам, что из-за оплошности няни у нее мог случиться сердечный приступ. Звезда призналась: раньше у нее было две помощницы, но одну пришлось уволить после того, как она чуть не убила любимого домашнего питомца знаменитости.

Оксана Акиньшина чуть не получила сердечный приступ из-за няни

Оксане Акиньшиной приходится жить на два государства - Швейцарию и Россию. В Европе живет и учится ее младший наследник Костя. Именно поэтому актриса пользуется услугами нянь. Звезда фильма "Стиляги" сообщила: сейчас она ищет помощницу по воспитанию детей, поскольку прежнюю няню она уволила после неприятного инцидента. Женщина не заметила любимую черепаху Оксаны Акиньшиной и наступила на особь.
Оксана Акиньшина чуть не получила сердечный приступ из-за няни

По словам актрисы, питомца она привезла из Сирии контрабандой 4 года назад. Из-за невнимательности няни у черепахи оказался проломлен панцирь, и артистке пришлось обращаться за помощью к ветеринарам. Личный водитель колол ей антибиотики, когда супруги Арчила Геловани не было в российской столице.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:55

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