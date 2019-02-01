Оксана Акиньшина чуть не получила сердечный приступ из-за няни





Оксане Акиньшиной приходится жить на два государства - Швейцарию и Россию. В Европе живет и учится ее младший наследник Костя. Именно поэтому актриса пользуется услугами нянь. Звезда фильма "Стиляги" сообщила: сейчас она ищет помощницу по воспитанию детей, поскольку прежнюю няню она уволила после неприятного инцидента. Женщина не заметила любимую черепаху Оксаны Акиньшиной и наступила на особь.По словам актрисы, питомца она привезла из Сирии контрабандой 4 года назад. Из-за невнимательности няни у черепахи оказался проломлен панцирь, и артистке пришлось обращаться за помощью к ветеринарам. Личный водитель колол ей антибиотики, когда супруги Арчила Геловани не было в российской столице.