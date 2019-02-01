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После инцидента в Третьяковке, Ильдар Узбеков вспомнил о хищениях исторических ценностей в Европе в 2018 году

Меценат Ильдар Узбеков прокомментировал происшествие, связанное с кражей картины из Третьяковской галереи. Совладелец арт-галереи в Лондоне заявил, что в 2018 году исторические ценности похищались злоумышленниками и в Европе, передает rg.ru
После инцидента в Третьяковке, Ильдар Узбеков вспомнил о хищениях исторических ценностей в Европе в 2018 году

Ильдар Узбеков сумел назвать сразу несколько случаев воровства картин за границей. Например, в прошедшем году неизвестный преступник украл работу Огюста Ренуара, находившуюся в аукционном доме Dorotheum. Специалист провел аналогию с инцидентом в Третьяковской галерее. В Швеции летом 2018 года вынесли корону короля Карла IX из собора в населенном пункте Стренгнес. Злоумышленники выбежали с историческими ценностями на улицу, а затем скрылись на катере.

Ильдар Узбеков объяснил, что все картины и другие редкие предметы находятся в открытом доступе и оцифрованы. Ворованные исторические ценности приобретают коллекционеры и любуются ими в подвалах. В список покупателей эксперт внес и страховые компании, так как они не хотят выплачивать полную сумму из-за случившегося инцидента.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:22

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