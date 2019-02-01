Хакеры выложили в Сеть 2,2 миллиарда имен и логинов пользователей





Хакеры завладели миллиардами паролей с помощью известных старых утечек. Обнародовали данные в конце прошлого месяца. Издание Wired сообщило, что Интернет-взломщики смогли раздобыть и выложить во Всемирную паутину файл, который имеет объем 845 гигабайт, и включает в себя 25 миллиардов конфиденциальных записей.Представители «Лаборатории Касперского» выступили с заявлением, что данная информация собрана из уже известных им утечек. Как сообщается на сайте Wired, в опубликованном файле содержаться данные юзеров серверов Yahoo, Dropbox и LinkedIn. Его название Collections #2-5. Ранее, в том же месяце, специалистам уже удавалось обнаружить первую часть похищенных данных, которая содержала больше 20 миллиардов адресов и паролей к электронным ящикам.