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Хакеры выложили в Сеть 2,2 миллиарда имен и логинов пользователей

Хакеры обнародовали в Сети базу данных пользователей, которая насчитывает 2,2 миллиарда имен и логинов. Об этом заявила пресс-служба компании «Лаборатория Касперского».
Хакеры выложили в Сеть 2,2 миллиарда имен и логинов пользователей

Хакеры завладели миллиардами паролей с помощью известных старых утечек. Обнародовали данные в конце прошлого месяца. Издание Wired сообщило, что Интернет-взломщики смогли раздобыть и выложить во Всемирную паутину файл, который имеет объем 845 гигабайт, и включает в себя 25 миллиардов конфиденциальных записей.

Представители «Лаборатории Касперского» выступили с заявлением, что данная информация собрана из уже известных им утечек. Как сообщается на сайте Wired, в опубликованном файле содержаться данные юзеров серверов Yahoo, Dropbox и LinkedIn. Его название Collections #2-5. Ранее, в том же месяце, специалистам уже удавалось обнаружить первую часть похищенных данных, которая содержала больше 20 миллиардов адресов и паролей к электронным ящикам.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:00

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